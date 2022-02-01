لافروف: الغرب يتجاهل مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة ويستند إلى وثائق تسبق إعلان اسطنبول

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الغرب يحاول تجاهل المبدأ الأساسي للأمن في عدم قابليته للتجزئة في أوروبا، والوثائق التي لا تسمح بتعزيز أمن الغرب على حساب الدول الأخرى.

وقال في رسالة لوزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "يمنحون الأولوية حرفيا وحصريا لمبدأ حرية اختيار التحالفات، متجاهلين تماما الشرط الذي تم الاتفاق عليه وعلى أعلى مستوى بعدم جواز التعدي على أمن الدول الأخرى".

وأضاف: "تشعر روسيا بالقلق من أن دولا أخرى في الناتو مثل فرنسا، تعلن أيضا عن الحاجة إلى ضمان الأمن على أساس الوثائق التي سبق اعتمادها مثل (ميثاق إسطنبول- 1999)، و(إعلان أستانا- 2010)".

وتابع: "بعبارة أخرى، هذا المبدأ الأساسي للقانون الدولي، المتفق عليه في الفضاء الأوروأطلسي، يحاول زملاؤنا الغربيون ببساطة تجاهله، بل الاستسلام لنسيانه التام".

وشدد لافروف على أن "الولايات المتحدة أبلغت عن ورود رد من روسيا على مقترحاتهم في ما يتعلق بالضمانات الأمنية.. موسكو تواصل تمحيص المقترحات الأمنية الأمريكية في الأجهزة الروسية المعنية".

وتلقت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء الماضي ردا مكتوبا من واشنطن على مقترحات موسكو للضمانات الأمنية، كما تلقت من "الناتو" رده على مسودة مقترحات بعثتها موسكو له أيضا، بمقترحاتها للضمانات الأمنية في أوروبا.

من جهته، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، إلى أن "ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية لم تأخذ في الاعتبار مخاوف روسيا الأساسية".

المصدر: RT