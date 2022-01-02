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روسيا.. مصرع ستة أشخاص في حادث مرور بمقاطعة ريازان (فيديو+صور)

أخبار روسيا

روسيا.. مصرع ستة أشخاص في حادث مرور بمقاطعة ريازان (فيديو+صور)
Sputnik
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قالت مديرية الشؤون الداخلية الإقليمية بمقاطعة ريازان، الواقعة في جنوب شرق موسكو، إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون بجروح في حادث مرور وقع في المنطقة.

ووقع الحادث صباح اليوم، على طريق السيارات "موسكو – استراخان" بالقرب من قرية فوسليبوفو بمنطقة سكوبينسكي.  

وفي التفاصيل، أضافت الشرطة: "اصطدمت حافلة لنقل الركاب بجسر للسكك الحديدية، عندما كانت في طريقها من موسكو باتجاه استراخان".

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وأشارت الشرطة المحلية في بيانها، إلى أن الحافلة كانت تقل 49 راكبا عند وقوع الحادث. وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب.

ويجري التحقيق حاليا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي

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