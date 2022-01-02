روسيا.. مصرع ستة أشخاص في حادث مرور بمقاطعة ريازان (فيديو+صور)
Sputnik
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قالت مديرية الشؤون الداخلية الإقليمية بمقاطعة ريازان، الواقعة في جنوب شرق موسكو، إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون بجروح في حادث مرور وقع في المنطقة.
ووقع الحادث صباح اليوم، على طريق السيارات "موسكو – استراخان" بالقرب من قرية فوسليبوفو بمنطقة سكوبينسكي.
وفي التفاصيل، أضافت الشرطة: "اصطدمت حافلة لنقل الركاب بجسر للسكك الحديدية، عندما كانت في طريقها من موسكو باتجاه استراخان".
وأشارت الشرطة المحلية في بيانها، إلى أن الحافلة كانت تقل 49 راكبا عند وقوع الحادث. وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب.
ويجري التحقيق حاليا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.
المصدر: نوفوستي
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