تصادم أكثر من 30 سيارة في جمهورية بشكيريا الروسية بسبب سوء الأحوال الجوية (فيديو)
YouTube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s1mv
بسبب تساقط الثلوج بغزارة وسوء الأحوال الجوية تصادمت أكثر من 30 سيارة على طريق فيدرالي في جمهورية بشكيريا الروسية، وفق ما أفادت به النيابة العامة المحلية، اليوم الأحد.
وكانت شرطة المرور البشكيرية كشفت سابقا أن 15 سيارة تصادمت على الطريق الرابط بين عاصمة الجمهورية أوفا ومدينة أورينبورغ، في حادث نتج عن سوء الظروف الجوية، وأسفر عن مصرع شخص واحد.
وأوضحت الشرطة لاحقا أن الحادث خلف أيضا خمسة مصابين.
وقالت النيابة العامة إنها باشرت تحقيقا لتحديد ملابسات الواقعة.
المصدر: "نوفوستي"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.