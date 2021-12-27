الجيش الروسي يتدرب على صد هجوم جوي مكثف

أفاد الجيش الروسي بأن قوات الدفاع الجوي التابعة للمنطقة العسكرية الغربية أجرت تدريبات لصد هجوم جوي مكثف يشنه العدو المفترض على أهداف استراتيجية.

وقالت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية في بيان لها إنه شارك في هذه التدريبات التكتيكية نحو 1000 عسكري، إضافة إلى حوالي 200 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة.

وأشار البيان إلى أن قوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية مسلحة بأنظمة "إس-300 V" وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "تور-M2" وأنظمة "إيغلا" المحمولة (MANPADS) والمزودة بمختلف أنواع الأسلحة الصاروخية.

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وحسب البيان، فقد تدرب العسكريون خلال التمرين على التقدم العملياتي إلى المنطقة التي انتشرت فيها القوات الرئيسية، وصد هجوم مجموعات الاستطلاع والتخريب المعادية على القافلة وعلى موقع التشكيلات.

وفي المرحلة الختامية من التمرين تم تنفيذ عمليات إطلاق إلكترونية تستهدف الطيران والصواريخ الباليستية للعدو المفترض، في ظروف استخدامه أجهزة التشويش الإلكتروني، وكذلك تنفيذ مناورات لتجنب النيران مع تغيير إضافي لمواقع الإطلاق.

المصدر: "إنترفاكس"