الدفاع الروسية تعلن عودة 10 آلاف عسكري إلى الثكنات بعد تدريبات في جنوب روسيا

أعلنت المنطقة العسكرية الجنوبية للقوات المسلحة الروسية عودة أكثر من 10 آلاف عسكري إلى مواقع المرابطة الدائمة بعد مشاركتهم في تدريبات عسكرية بجنوب البلاد.

وقال المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية في بيان، إن "قوات المنطقة اختتمت تدريبات التعامل القتالي للوحدات والطواقم والفرق في قوات المشاة الآلية والوحدات القتالية لمختلف أصناف القوات والقوات الخاصة".

وأكد أن "أكثر من 10 آلاف عسكري سيتوجهون إلى مواقع مرابطتهم الدائمة من أراضي الميادين العسكرية".

وجرت التدريبات خلال الشهر الأخير في مقاطعات أستراخان وفولغوغراد وروستوف وإقليمي ستافروبول وكراسنودار والقرم وجمهوريات شمال القوقاز، إضافة إلى القواعد الروسية في أبخازيا وأرمينيا وأوسيتيا الجنوبية.

المصدر: "إنترفاكس"