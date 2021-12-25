قبل 30 عاما.. إنزال علم الاتحاد السوفيتي من فوق الكرملين (فيديو)

في هذا اليوم، قبل 30 عاما، جرى إنزال العلم الأحمر للاتحاد السوفيتي من فوق الكرملين، رمزا لطي صفحة الدولة السوفيتية بعد 69 عاما من وجودها.

وجرت مراسم إنزال العلم السوفيتي ورفع علم روسيا الاتحادية على سارية الكرملين في الساعة 19:38 من يوم 25 ديسمبر 1991، قبل أن ينهي الرئيس السوفيتي الأخير ميخائيل غورباتشوف خطابه المتلفز إلى الشعب، والذي أعلن فيه عن انتهاء عمله كرئيس الاتحاد السوفيتي وأعرب عن أسفه بأن القرار بتفكيك الدولة اتخذ بعيدا عن أخذ إرادة الشعب بعين الاعتبار. مع ذلك فقد أكد غورباتشوف استعداده للعمل من أجل تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في إعلان "ألماتي" عن إنشاء رابطة الدول المستقلة.

المصدر: "تاس"