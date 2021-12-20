مصدر روسي: تأجيل أول إطلاق تجريبي لصاروخ سارامات إلى عام 2022

قال مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي، إنه تم تأجيل أول تجربة إطلاق لأحدث صاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات الذي يعمل بالوقود السائل إلى عام 2022.

وأضاف المصدر: "تم تأجيل الإطلاق التجريبي الأول لصاروخ سارمات الباليستي، من ديسمبر 2021 إلى الربع الأول من عام 2022".

ولم يتمكن مراسل "تاس"، من الحصول على أي تأكيد رسمي لهذه المعلومات. وفي وقت سابق تم الإعلان، عن تغيير برنامج اختبار صاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات: بدلا من إطلاق صاروخين من مطار بليستسك في عام 2021، سيتم في ديسمبر إطلاق صاروخ واحد.

وشدد المصدر على أنه، إذا تمت عملية الإطلاق بشكل ناجح في عام 2022، سيتم اتخاذ قرارات بشأن وضع هذه المنظومة الصاروخية في خدمة القوات المسلحة الروسية.

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ومن المقرر أن يحل صاروخ "سارمات" العابر للقارات محل صاروخ "فويفدا" الاستراتيجي الأقوى في العالم بين الصواريخ المنطلقة من اليابسة (الشيطان SS-18 حسب تصنيف الناتو) في قوام القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية.

ومنظومة "سارمات" وهي "إر إس – 28" هي منظومة صاروخية استراتيجية من الجيل الخامس، وتطلق من البر.

وتعادل الطاقة التدميرية للرؤوس التي يحملها صاروخ "سارمات" 800 كيلو طن، فيما تزن الحمولة المفيدة فيه 10 أطنان، وطوله 35.5 متر.

المصدر: تاس