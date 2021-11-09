تم إدخال تعديلات في برنامج اختبارات صاروخ "سارمات" الاستراتيجي الروسي.

وقال مصدر لوكالة "تاس" الروسية في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية إن قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية ستطلق العام الجاري صاروخا واحدا من هذا النوع بدلا من صاروخين.

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وأوضح قائلا: "يخطط لإطلاق صاروخ واحد من طراز "سارمات" في ديسمبر المقبل وذلك في إطار اختباراته الجوية والتصميمية. أما العام المقبل فسيشهد إطلاق 5 صواريخ استراتيجية من طراز "سارمات" الواعد في إطار الاختبارات الجوية والحكومية".

وحسب المصدر، ففي حال نجاح الاختبارات ستتخذ القيادة العسكرية الروسية قرارا ببدء عملية تزويد قوات الصواريخ الاستراتيجية بصواريخ "سارمات" الباليستية الثقيلة العابرة للقارات ونشر أول فوج غير كامل منها سيقوم بأداء مناوبات قتالية ضمن مجموعة من المنصات الصاروخية الثابتة التابعة لأفواج صواريخ استراتيجية أخرى، مع العلم أن قوام الفوج سيستكمل لاحقا.

مع ذلك فإن وكالة "تاس" الروسية لا تتوفر لديها تأكيدات رسمية لتلك المعلومات.

يذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو كان قد أعلن في أغسطس الماضي أن الاختبارات الجوية لصاروخ "سارمات" الاستراتيجي ستبدأ العام الجاري ويجب أن تنتهي عام 2022 ليدخل الصاروخ فيما بعد حوزة القوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.

وصاروخ "سارمات" تم تصميمه في مركز "ماكييف" الصاروخي الروسي وبمقدوره أن ينقل رأسا قتالية تزن 10 أطنان إلى أية نقطة في الكرة الأرضية عن طريق القطبين الشمالي أو الجنوبي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا