روسيا.. فرض التطعيم الإلزامي في بطرسبورغ لمن بلغوا الـ60 فما فوق
Sputnik Alexandr Kryazhev
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rp4c
أعلنت السلطات الصحية في مدينة بطرسبورغ الروسية فرض التطعيم الإلزامي ضد كورونا لسكان المدينة ممن أعمارهم 60 عاما فما فوق، وأصحاب الأمراض المزمنة.
وجاء في المرسوم الصادر عن كبيرة أطباء المدينة ناتاليا باشكيتوفا، أن الإجراء يشمل الذين يعانون من أمراض الأجهزة التنفسية والقلب والأوعية الدموية، والغدد الصماء.
ووفقا للإحصاءات التي تم نشرها اليوم الثلاثاء، تعد بطرسبورغ ثانيو منطقة في روسيا بعد العاصمة موسكو من حيث عدد المتوفين بكورونا خلال 24 ساعة (88 حالة)، وثالث منطقة بعد موسكو ومقاطعة موسكو من حيث عدد المصابين بالفيروس (2680 حالة خلال الـ24 ساعة).
المصدر: "تاس" + "إنترفاكس"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.