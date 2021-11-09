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بوبوفا تعلن حدوث انخفاض في معدل الإصابة بكوفيد في روسيا

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بوبوفا تعلن حدوث انخفاض في معدل الإصابة بكوفيد في روسيا
Sputnik
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قالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، إن معدل الإصابة بفيروس كورونا في روسيا خلال أسبوع، كان 191 لكل 100 ألف نسمة.

وذكرت بوبوفا، أن وتيرة نمو فيروس كورونا كانت في حدود 2.1٪، وهذا يشير إلى انخفاض معدل الإصابة وانقطاع سلسلة العملية الوبائية خلال أيام العطلات.

وأضافت بوبوفا، خلال جلسة هيئة رئاسة مجلس التنسيق التابع للحكومة الروسية لمكافحة فيروس كورونا: "بلغ معدل الإصابات خلال الأسبوع الماضي، 191 لكل 100 ألف من السكان. ومرة أخرى أود أن أشير إلى أن الأسبوع الماضي أظهر انخفاضا، وتراجعا كبيرا في معدل النمو".

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وأشارت بوبوفا إلى أن معدل النمو الأسبوعي للإصابات كان قبل أربعة أسابيع، يقارب 18٪، أما في الأسبوع الماضي فكان 2.1٪. وهذا يشير إلى تباطؤ في العملية الوبائية. والسبب في توقف العملية الوبائية بفضل أيام العطل مؤخرا".

وتابعت: "حسب الهيكل العمري، نلاحظ انخفاضا غير مشروط في معدل الإصابة بين المراهقين والأطفال، وتوقفت الزيادة في معدل الإصابة بين السكان البالغين من 18 إلى 49 عاما، ولكن للأسف، تستمر الأعداد في الارتفاع بين البالغين فوق سن الستين. وتبقى معدلات الإصابة القصوى في الفئة العمرية الأكبر - 65 عاما فما فوق، وهنا بالطبع، يظل التطعيم هو الطريقة الوحيدة لمواجهة تفشي المرض".

المصدر: نوفوستي

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