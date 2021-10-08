بيسكوف يروي كيف قضى بوتين عيد ميلاده

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين أمضى يوم عيد ميلاده، في مناقشة قضايا مهمة في مجال العلاقات الدولية، فضلا عن بعض المشاكل الإقليمية.

وذكر بيسكوف، أن الرئيس بوتين احتفل بعيد ميلاده الـ 69 يوم أمس 7 أكتوبر.

وأضاف بيسكوف، أن الرئيس ناقش بالهاتف مواضيع مهمة للغاية للعلاقات الثنائية والمشاكل الإقليمية. ونوه بيسكوف بأن الرئيس بوتين تلقى أمس كذلك التهنئة بمناسبة عيد ميلاده.

وأوضح بيسكوف، أن رئيس الدولة حضر اجتماعا للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، وفي ختامه تلقى بوتين التهنئة من المشاركين.

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وأضاف بيسكوف: "بالنسبة للمساء، هذه المساحة الشخصية للرئيس. بالطبع تلقى الرئيس التهنئة من الأقارب والأصدقاء".

المصدر: نوفوستي