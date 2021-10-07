بوتين يتلقى التهنئة بعيد ميلاده

قال المكتب الصحفي للرئاسة البيلاروسية، إن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، هنأ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده.

وجاء في التهنئة: "ترتبط حماية المصالح الوطنية لروسيا وتقوية وتعزيز إمكاناتها وتأثيرها على الساحة الدولية، وخلق الظروف للنمو المطرد للاقتصاد وتعزيز رفاهية المواطنين الروس، بشكل وثيق بنشاطاتكم الحكومية الخلاقة وبخدمتكم المتفانية للوطن".

وأعرب لوكاشينكو عن ثقته، في أن الاهتمام الذي يوليه بوتين لعمليات التكامل البيلاروسية الروسية، سيساعد لاحقا في تطوير التعاون الثنائي متعدد الأوجه والتفاعل في إطار الدولة الاتحادية.

إقرأ المزيد

وتمنى لوكاشينكو لنظيره الروسي، الصحة المتينة والمعنويات الجيدة، والتنفيذ الناجح لجميع الخطط والنوايا.

اليوم الخميس، يحتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده الـ 69.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين، إن الرئيس بوتين سيواصل عمله اليوم وفقا لخطط العمل على الرغم من عيد ميلاده، لكنه سيحتفل به في المساء مع الأقارب والأصدقاء.

المصدر: نوفوستي