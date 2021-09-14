بوتين يهنئ الأسد بمناسبتين إحداهما عيد ميلاده

استهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاءه مع نظيره السورى بشار الأسد في الكرملين بتهنئته بمناسبتين.

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وبعد التعبير عن بالغ سروره للترحيب بالأسد في موسكو مجددا، قال بوتين: "قبل كل شيء أود أن أهنئكم بمناسبة عيد ميلادكم الذي حل مؤخرا"، فشكره الأسد على ذلك باللغة الروسية قائلا "سباسيبو".

وتابع بوتين أنه يريد أيضا أن يهنئ نظيره – شخصيا هذه المرة – "بالنتائج الجديدة جدا التي حققها في الانتخابات الرئاسية".

وقال الرئيس الروسي للأسد إن هذه النتائج "تؤكد أن السوريين يثقون بك، وعلى الرغم من كل الصعوبات والمآسي التي شهدتها السنوات السابقة، فإنهم يعولون عليك في عملية إعادة الإعمار والعودة إلى الحياة الطبيعية.

المصدر: Kremlin.ru