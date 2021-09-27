الصحة الروسية توافق على بدء التجارب السريرية للقاح جديد ضد كورونا

أصدرت وزارة الصحة الروسية اليوم الاثنين إذنا لإطلاق التجارب السريرية للقاح "بيتوفاكس" الروسي الجديد المضاد لفيروس كورونا.

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وستجري المرحلتان الأولى والثانية من التجارب التي تشمل 170 متطوعا، في الفترة بين 27 سبتمبر الحالي إلى 31 أغسطس 2022.

يذكر أن روسيا سجلت حتى الآن 5 لقاحات مضادة لكورونا. وفي أغسطس عام 2020 تم في روسيا تسجيل بشكل رسمي أول لقاح ضد كوفيد في العالم، تحت اسم "سبوتنيك V"، الذي وافقت 70 دولة حتى الآن على استخدامه لديها.

ولاحقا سجلت روسيا لقاحي "إبيفاك كورونا" و"كوفيفاك"، ومن ثم تم تسجيل لقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة، والذي يستخدم أيضا كلقاح معزز للمناعة.

كما قامت الصحة الروسية مؤخرا بتسجيل لقاح "إبيفاك كورونا - إن" وهو يحتوي على نفس المادة الفعالة الموجودة في "إبيفاك كورونا"، لكن يتم تركيبها بطريقة مختلفة.

المصدر: وكالات