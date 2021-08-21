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"غاماليا" الروسي يعلن قرب إجراء تجارب سريرية للقاح ضد كورونا يعطى عبر بخاخ الأنف

أخبار العالم

Reuters Anton Vaganov
صورة تعبيرية
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أعلن ألكسندر غينتسبيرغ، مدير مركز "غاماليا" الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، الانتهاء من الدراسات قبل السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا يعطى عبر بخاخ الأنف.

ونقلت وكالة "تاس" عن غينتسبيرغ قوله: "نحن مستعدون للانتقال إلى التجارب السريرية"، مشيرا إلى إحراز تقدم "جاد" في إعداد اللقاح.

وفي يونيو الماضي، قال أستاذ علم الفيروسات ألكسندر تشيبورنوف، إن لقاحا عبر الأنف ضد فيروس كورونا قد يكون أكثر فعالية من الحقن.

المصدر: RT

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