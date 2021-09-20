صورة منفذ الهجوم المسلح على جامعة في مدينة بيرم الروسية بعد إصابته

نشرت وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي صورة لمنفذ الهجوم المسلح على جامعة في مدينة بيرم الروسية، اليوم الاثنين، والذي أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة عدد آخر.

ونشرت وسائل إعلام روسية صورة من موقع التواصل الاجتماعي يُرجح أنها لمنفذ الهجوم، وهو يحمل السلاح وكميات كبيرة من العتاد.

وأظهرت صورة منفذ الهجوم وهو مصاب ويتلقى الاسعافات في حرم الجامعة.

وأسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 25 آخرين.

المصدر: RT + وكالات