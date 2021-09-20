قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل جامعة بيرم الروسية في منطقة الأورال (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rbri
تسبب هجوم مسلح نفذه مجهول في جامعة بيرم الروسية الواقعة في منطقة الأورال، اليوم الاثنين، في مقتل 8 أشخاص وإصابة عدد آخر.
وأعلنت وزارة الداخلية الروسية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الهجوم.
ولم تتوفر معطيات بعد عن هوية المنفذ، وما هي الدواعي التي دفعته لارتكاب ذلك.
يتبع ..
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.