روسيا تصدر قطعا نقدية تذكارية تقديرا لعمل الأطباء في مكافحة فيروس كورونا

ستصدر دار سك العملة في موسكو قطعا نقدية معدنية تذكارية تكريما للأطباء على جهودهم في مكافحة عدوى فيروس كورونا. جاء ذلك في بيان نشره صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.

وقد أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة بالتعاون مع دار سك القطع النقدية في موسكو عن إصدار مجموعتين من القطع النقدية التذكارية تقديرا للعمل المتفاني للأطباء وغيرهم من العاملين في مؤسسات الطب أثناء وباء فيروس كورونا.

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وسيطرح متجر دار سك القطع النقدية في موسكو للبيع مجموعتين من القطع النقدية محدودة الإصدار. وتتضمن المجموعان قطعة نقدية تذكارية بقيمة 25 روبلا من بنك روسيا تكرّس إلى العمل المتفاني للعاملين في مجال الطب، ورمزي لـ "صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي" و"مركز "غاماليا، سبوتنيك" التذكاريين اللذين تم سكهما في دار القطع النقدية في موسكو من المعدن غير الثمين.

يذكر أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي هو جهة مستثمرة رئيسة لأول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا Sputnik V ، الذي وضعه مركز "غاماليا". وقد تم تسجيل لقاح"سبوتنيك - V" في 70 دولة، عدد سكانها الإجمالي أكثر من 4 مليارات نسمة، أي نصف سكان العالم. وقد عقد الصندوق اتفاقيات بشأن إنتاج اللقاح مع شركات الأدوية الرائدة في الهند والصين وكوريا الجنوبية والأرجنتين والمكسيك وعدد من البلدان الأخرى.

المصدر: نوفوستي