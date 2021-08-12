لافروف يكشف سبب "معاقبة" الغرب لروسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الغرب أخذ يعاقب روسيا، بعد أن أدرك أنه لن يتمكن من "حرفها" عن الطريق الذي اعتمدته.

وأضاف الوزير لافروف، في كلمته أمام المشاركين في المجمع الفني "تافريدا": "أخذ خطنا المعتمد في تعزيز سيادتنا، يواجه المقاومة".

وتابع لافروف القول: "وعندما أدرك الغرب وفهم، أنه لن يتمكن من حرفنا عن هذا النهج، باشر بمعاقبتنا".

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يعقد المجمع الفني "تافريدا"، في إطار المشروع الوطني الروسي "التعليم"، وتجري هذه الفعالية منذ عام 2015.

وفي إطار الفعالية، يلتقي لافروف مع الشباب من العاملين في مجال الثقافة والفن من 66 منطقة روسية.

المصدر: وكالات