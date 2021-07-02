روسيا.. إصابات كورونا اليومية لا تزال فوق الـ23 ألفا وقفزة جديدة في الوفيات

لليوم الثاني على التوالي، تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا عتبة الـ23 ألفا مع رصد قفزة غير مسبوقة جديدة في عدد الوفيات جراء الوباء.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن تسجيل 23218 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 23543 إصابة في اليوم السابق.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (6893 حالة) ومقاطعتها (2488 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1671 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 679 حالة وفاة (مقابل 672 وفاة أمس)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة، فيما تماثل 18197 مريضا للشفاء.

وبشكل عام سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و561360 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 136565 حالة وفاة و389277 حالة نشطة وخمسة ملايين و35518 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 150.7 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 605 آلاف منها خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: RT