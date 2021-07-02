انفجار غاز داخل مبنى سكني في روسيا

قالت مديرية حالات الطوارئ في نيجني نوفغورود بروسيا، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء انفجار غاز في مبنى سكني في المدينة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأضافت المديرية في بيانها اليوم: "نجم عن انفجار غاز منزلي في أحد المباني السكنية في نيجني نوفغورود، إصابة ثلاثة أشخاص، وتم إجلاء 28 شخصا من المبنى".

ونوهت بأن تسرب الغاز أسفر عن وقوع انفجار تلاه تدمير الأسقف الداخلية في المبنى، وتكسير الزجاج. ولم يحدث أي حريق مفتوح.

وتعمل فرق الإنقاذ حاليا في مكان الحادث، ويجري التحقيق لتحديد أسبابه وملابساته.

المصدر: نوفوستي