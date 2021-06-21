جرحى بتصادم حافلتين جنوب روسيا

قال مصدر مطلع لوكالة "إنترفاكس"، إن حافلتين تقلان أطفالا اصطدمتا في إقليم كراسنودار بجنوب روسيا، بعد أن تعطلت فرامل إحداهما، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات.

وأضاف المصدر: "وقع حادث في منطقة توابسي على البحر الأسود. أثناء تحرك قافلة على متنها أطفال تتكون من 10 حافلات تعطلت الفرامل في إحدى هذه الحافلات، واصطدمت بالحافلة التي أمامها. ونتيجة لذلك، أصيب تسعة أشخاص: ثمانية أطفال وسائق الباص".

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وذكر المصدر، أن الحافلتين كانتا تنقلان في لحظة الحادث أكثر من 60 طفلا وأربعة من البالغين. ونوه بأنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.

В результате столкновения автобусов под Туапсе пострадали девять человек, в том числе 8 детейhttps://t.co/eXoO6jVSbxpic.twitter.com/RZl1P4F8Zw — РИА Новости (@rianru) June 21, 2021

وقال المصدر: "تم إجلاء جميع ركاب الحافلتين على وجه السرعة. اشتعلت النيران في إحداهما بعد الاصطدام".

المصدر: إنترفاكس