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جرحى بتصادم حافلتين جنوب روسيا

أخبار روسيا

جرحى بتصادم حافلتين جنوب روسيا
AFP
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قال مصدر مطلع لوكالة "إنترفاكس"، إن حافلتين تقلان أطفالا اصطدمتا في إقليم كراسنودار بجنوب روسيا، بعد أن تعطلت فرامل إحداهما، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات.

وأضاف المصدر: "وقع حادث في منطقة توابسي على البحر الأسود. أثناء تحرك قافلة على متنها أطفال تتكون من 10 حافلات تعطلت الفرامل في إحدى هذه الحافلات، واصطدمت بالحافلة التي أمامها. ونتيجة لذلك، أصيب تسعة أشخاص: ثمانية أطفال وسائق الباص".

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وذكر المصدر، أن الحافلتين كانتا تنقلان في لحظة الحادث أكثر من 60 طفلا وأربعة من البالغين. ونوه بأنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.

وقال المصدر: "تم إجلاء جميع ركاب الحافلتين على وجه السرعة. اشتعلت النيران في إحداهما بعد الاصطدام".

المصدر: إنترفاكس

 

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