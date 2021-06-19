جرحى بانقلاب حافلة ركاب في إقليم كراسنودار بروسيا

قالت مديرية حالات الطوارئ في إقليم كراسنودار، إن حافلة لنقل الركاب انزلقت عن الطريق بعد الاصطدام بسيارتين، لتقع في خندق على حافة الطريق وتنقلب رأسا على عقب.

وذكرت المديرية، أن الحافلة كانت تقل 32 شخصا، وتسبب الحادث بإصابة ما لا يقل عن 7 منهم بجروح ورضوض مختلفة.

На Кубани рейсовый автобус с 32 пассажирами попал в ДТП и опрокинулся на крышу, есть пострадавшие https://t.co/hPb8BfMo8zpic.twitter.com/9Ase5KWQou — РИА Новости (@rianru) June 19, 2021

وأضافت المديرية أن الحادث وقع عند نقطة 20 كلم على طريق السيارات بتروفسكايا - سلافيانسك في كوبان.

وتعمل في مكان الحادث، فرقة إنقاذ، ويجري التحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي