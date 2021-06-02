تحديد أولي لفعالية لقاح "كوفيفاك" الروسي الجديد ضد كورونا

أظهرت بيانات أولية لمركز تشوماكوف العلمي الروسي، حيث يجري تطوير لقاح "كوفيفاك" الروسي المضاد لكورونا، أن فعالية هذا اللقاح تزيد عن 80 بالمئة.

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وقال مركز أبحاث تشوماكوف إن "فاعلية اللقاح تجاوزت 80 بالمئة، ولم تكتمل بعد المرحلة النهائية من الاختبار".

ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثالثة من اختبار هذا اللقاح المكون من عنصرين، في يونيو وتستمر لمدة عام.

وسيجري في سياق الاختبار، اختيار مجموعة منفصلة من المتطوعين الذين تتراوح أعمارهم من 60 عاما وما فوق، وستجري دراسة الحاجة إلى التطعيم بثلاث جرعات للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

يشار إلى أن لقاح "كوفيفاك" الروسي، هو الثالث في ترتيب التسجيل بعد لقاحي "سبوتنيك V" و"أبيفاك كورونا"، وقد سُجل رسميا في روسيا يوم 20 فبراير الماضي، وتم إطلاق الإنتاج الصناعي في نهاية مارس، فيما دخل هذا اللقاح ميدان التداول المدني في موسكو في الأول من يونيو، وسيصبح متاحا قريبا في العديد من مراكز التطعيم.

المصدر: lenta.ru