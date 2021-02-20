 
مباشر
عاجل
"هآرتس": إسرائيل وافقت على إمداد سوريا باللقاحات الروسية ضد كورونا ضمن صفقة التبادل الأخيرة

روسيا تسجل لقاحا ثالثا مضاد لفيروس كورونا تحت اسم "كوفيفاك"

أخبار روسيا

روسيا تسجل لقاحا ثالثا مضاد لفيروس كورونا تحت اسم
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ptb7

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، عن تسجيل ثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا تحت اسم "كوفيفاك".

وأكد وزير الصحة الروسي في تصريح، اليوم السبت، أن التجارب السريرية على لقاح "كوفيفاك" أثبتت نجاعته وسلامة استخدامه ضد فيروس كورونا.

بدوره قال مركز "تشوماكوف" العلمي الروسي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية، إنه من المقرر أن تنطلق تجارب لقاح "كوفيفاك" على الأطفال وكبار السن في شهر أبريل المقبل.

ويعد لقاح "كوفيفاك" الثالث من نوعه الذي أنتجته مراكز روسية.

وسجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا يوم في 11 أغسطس العام الماضي، وهو لقاح "سبوتنيك v".

وفي أكتوبر الماضي تم تسجيل "Epivakkorona"- ثاني لقاح روسي ضد فيروس كورونا.

المصدر: RT + تاس 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا