روسيا: نشاطات الناتو في البحر الأسود ازدادت 45%

أعلن قائد قوات المنطقة الجنوبية العسكرية في روسيا ألكسندر دفورنيكوف أن النشاطات الاستخباراتية لحلف الناتو في مياه البحر الأسود، ازدادت بنسبة 45% خلال العام الماضي.

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وفي تصريحات صحفية اليوم الاثنين قال إن طائرات التجسس التابعة للناتو حلقت أكثر من 1000 مرة بالقرب من أجواء روسيا وأن الحلف أعلن حالة التأهب في نظام هذه الطائرات بالقرب من سواحل شبه جزيرة القرم وبطول الشريط الساحلي من إقليم كراسنودار، حيث تم إرسال مقاتلات روسية أكثر من 200 مرة لاعتراضها.

وأشار دفورنيكوف إلى أن الولايات المتحدة نفذت خلال العام 2020 أكثر من 140 طلعة جوية للاستطلاع في محيط أجواء روسيا الجنوبية و13 تدريبا عسكريا واسع النطاق شارك فيها أكثر من 40 ألف من عسكريي الناتو وجنود الدول المتطلعة إلى الحصول على عضوية الحلف.

وتابع: يتضح من تقييم تطور الوضع العسكري السياسي في العالم أن المحور الاستراتيجي الجنوبي الغربي يبقى أحد أكبر مصادر التهديد لأمن روسيا الاتحادية.

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كما أشار إلى زيادة وقت إبحار السفن الحربية الأمريكية في مياه البحر الأسود.

وسابقا أعرب الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ مرارا عن قلق الحلف من تنامي الوجود العسكري الروسي في منطقة البحر الأسود، بما في ذلك بعد ما وصفه بـ"ضم القرم غير القانوني" من قبل روسيا.

المصدر: "إنترفاكس"