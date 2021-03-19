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أسطول البحر الأسود الروسي يتابع تحركات طراد "مونتيري" الأمريكي

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أسطول البحر الأسود الروسي يتابع تحركات طراد
Reuters MURAD SEZER
طراد "مونتيري" الأمريكي يدخل البحر الأسود عبر مضيق بوسفور
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أكد المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع أن قوات أسطول البحر الأسود الروسي تتابع تحركات طراد "مونتيري" للقوات البحرية الأمريكية.

وقال المركز في بيان له، اليوم الجمعة، أن "قوات ووسائل أسطول البحر الأسود بدأت بمتابعة تحركات طراد "مونتيري" التابع للقوات البحرية الأمريكية، الذي دخل مياه البحر الأسود في 19 مارس 2021".

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تجدر الإشارة إلى أن حلف الناتو يجري مناورات عسكرية دولية في البحر الأسود خلال الفترة بين 19 و29 مارس الجاري بمشاركة أسطول جورجيا التي لا تعتبر عضوا في الحلف.

وكان المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية قد أكد في وقت سابق أنه تابع تحركات فرقاطة "مينديز نونييز" الإسبانية.

وقبل ذلك أجرت سفن الناتو مناورات بحرية مع زوارق القوات البحرية الأوكرانية في البحر الأسود.

المصدر: "تاس"

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