 
مباشر

ستولتنبيرغ: تعزيز حضور الناتو في البحر الأسود رد على خطوات روسيا

أخبار العالم

ستولتنبيرغ: تعزيز حضور الناتو في البحر الأسود رد على خطوات روسيا
Reuters Yves Herman
الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pznc

برر الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ تعزيز الحضور العسكري للحلف في البحر الأسود، بقلق الناتو على "أمن المنطقة التي تحشد فيها روسيا عسكريا".

إقرأ المزيد
ستولتنبيرغ: الناتو يوسع وجوده في المنطقة القطبية الشمالية على خلفية تكثيف أنشطة روسيا
ستولتنبيرغ: الناتو يوسع وجوده في المنطقة القطبية الشمالية على خلفية تكثيف أنشطة روسيا

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، قال ستولتنبيرغ: "أمن البحر الأسود من أوليات الناتو وجورجيا ونحن قلقون إزاء حشد روسيا العسكري في المنطقة. هذا هو سبب عملنا على تعزيز وجودنا في منطقة البحر الأسود".

وأشار إلى أن "الناتو يدعم السلامة الإقليمية لجورجيا وسيادتها ضمن حدودها المعترف بها دوليا ويواصل في دعوة روسيا إلى وقف احتلال إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وسحب جميع قواتها من هناك".

وأعربت موسكو مرارا عن قلقها إزاء تعزيز الوجود العسكري للناتو قرب حدودها الغربية، فيما أكد الكرملين أن روسيا لا تمثل تهديدا لأحد لكنها لن تتغاضى عن أي ممارسات قد تهدد مصالحها.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا