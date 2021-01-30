ما هي مواقف أليكسي نافالني السياسية؟

أصبح الناشط المعارض أليكسي نافالني في الأسابيع الأخير من أهم الأسماء في عناوين وسائل الإعلام التي تغطي الوضع داخل روسيا، لكن تلك التقارير لا تتطرق كثيرا إلى مواقفه السياسية.

وتقتصر الكثير من وسائل الإعلام الغربية في حديثها عن نافالني على الإشارة إلى معارضته الشديدة لحكومة الرئيس فلاديمير بوتين، دون شرح آرائه السياسية.

سلك نافالني المسار السياسي عام 2000 ضمن حزب "يابلوكو" الليبيرالي، وعلى الرغم من انتمائه رسميا إلى الجناح اليساري في هذا الحزب كان يعرف بعلاقاته مع الأوساط اليمينية.

وفي ديسمبر 2007 قررت لجنة حزب "يابلوكو" طرد نافالني من صفوف أعضائه بتهمة "الإضرار بسمعته السياسية وممارسة الأنشطة القومية".

وفسر نافالني حينها قرار حزبه بخلافات داخلية، لكن بعض مواقفه العلنية في تلك الفترة استدعت جدلا، بما فيها تصريحاته الداعية إلى تشديد القيود على الهجرة من آسيا الوسطى، منها مقطع فيديو ظهر فيه نافالني بزي طبيب الأسنان قائلا في إشارة إلى قضية المهاجرين: "لا يجب الاعتداء بالضرب على أي واحد، بل يجب إزالة كل ما يسبب لدينا مشاكل على نحو دقيق لكن حازم من خلال الترحيل".

here is navalny’s 2007 video. “a tooth without a root is called “dead”. a nationalist is someone who doesn’t want the russian root to be removed from the word “russia”. we have the right to be russian in russia, and we will defend it.” pic.twitter.com/XjC3STL4rY — katya (@kazbek) January 19, 2021

وفي فيديو آخر، أعرب نافالني عن دعمه لرفع القيود عن حيازة الأسلحة في روسيا مقارنا المسلحين الشيشانيين بـ"الصراصير".

here is another video navalny is not keen to share anymore, in which he compares muslims to cockroaches and flies and recommends shooting them with guns if swatters and shoes failhttps://t.co/xf0yDtA4s5 — katya (@kazbek) January 19, 2021

وكان نافالني في هذه الفترة من دعاة "القومية الروسية الجديدة" وأصبح عام 2007 رئيسا مشاركا لحركة "الشعب" القومية الديمقراطية.

وشارك نافالني في ذلك الفترة في تجمعات يمينية جنبا إلى جنب مع شخصيات منتمية إلى اليسار المتشدد، وأعرب في عام 2013 عن تأييده للجانب اليميني في الاضطرابات الواسعة ذات الدوافع العرقية التي شهدتها منطقة بيريوليوفو في موسكو.

وفي العالم نفسه، أعلن نافالني لأول مرة عن تطلعه إلى تولي منصب رئيس الدولة كي "يعيش سكان روسيا في ظروف طبيعية كما هو عليه في دول أوروبا".

وفي 2013 أيضا احتل نافالني المرتبة الثانية في انتخابات عمدة موسكو بحصده أكثر من ربع أصوات الناخبين، وكان ضمن برنامجه الانتخابي توسيع صلاحيات السلطات المحلية والسماح بتنظيم مسيرات فخر المثليين، بالتزامن مع تشديد القيود على الهجرة.

وأصبح عام 2013 نقطة تحول جذري في حياة نافالني السياسية، حين خفف من نبرته اليمينية وركز على جذب اهتمام الشباب غير الراضين عن الظروف داخل البلاد والذين ينتمي الكثير منهم إلى اليسار.

لكن في عدة مقابلات صحفية في السنوات اللاحقة، أكد نافالني أن مواقفه لم تتغير منذ دخوله اللعبة السياسية وأنه لا يندم على أي من تصريحاته السابقة.

"Decades-old tweets?" Incredible to see the revisionism around Navalny since he became a household name in the West.



This is from last October (2020), in @derspiegel. He was talking about why he was expelled from the liberal Yabloko Party (because of his far-right views). https://t.co/bjjtXAI5qFpic.twitter.com/12A6NlJGPR — Bryan MacDonald (@27khv) January 21, 2021

وفي البرنامج الانتخابي الذي نشره عام 2018، عندما تم منعه من الترشح إلى انتخابات الرئاسة بسبب إدانته سابقا في قضية جنائية بتهمة الاختلاس، طرح نافالني عدة نقاط تحمل طابعا يساريا ليبراليا، منها التعليم والرعاية الصحية المجانية وخفض الضرائب للشركات الصغيرة والحد من دور الدولة في الاقتصاد.

وعلى الرغم من تقديم معظم وسائل الإعلام الغربية نافالني اليوم على أنه سياسي ليبرالي، تختلف مواقفه في بعض المجالات جذريا عما لدى القوى الليبرالية في دول الغرب، وخاصة يعرف نافالني بموقفه المؤيد لعودة شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا وسبق أن دعم سياسات روسيا إبان الصراع الجورجي الأبخازي إذ وصف العسكريين الجورجيين بـ"القوارض" واقترح قصف هيئة الأركان الجورجية بالصواريخ.

وقارن السفير الأمريكي لدى روسيا مايكل ماكفول مؤخرا على حسابه في "تويتر" نافالني بشخصيات مثل مهاتما غاندي ومارتن لوثر كينغ ونيلسون مانديلا، لكن مواقفه السياسية لا تزال تمثل مسألة معقدة وقد تستدعي جدلا في صفوف مؤيديه داخل البلاد وخارجها في حال سينظرون إليه ليس كـ"بديل لبوتين" بل كسياسي مستقل.

"Navalny’s heroic struggle is no different from what Gandhi, King, Mandela and Havel fought for. While Navalny has not succeeded yet, there should be no doubt that his cause is good and just." 2/ — Michael McFaul (@McFaul) January 22, 2021

المصدر: RT