خبير روسي: استخباراتنا العسكرية لا تستخدم تكنولوجيا أمريكية

أكد رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" إيغور كوروتشينكو أن قيود واشنطن المشددة مؤخرا على تداول التكنولوجيا العسكرية الأمريكية، لن تؤثر على روسيا كونها لا تستخدم تكنولوجيا أمريكية.

وقال: "وزارة الدفاع الروسية والأجهزة الأمنية الخاصة الروسية لا تستخدم أي تقنيات أمريكية في أنشطتها. الولايات المتحدة تزيد بشكل حاد من سيطرتها على جميع تقنياتها، وهذا حقهم.. هذا الإجراء لن يعود على الأمريكيين بأي مكاسب، هذه سياسة بحتة لا أكثر".

وأشار إلى أن "الإجراءات التي أعلنتها الولايات المتحدة تعيد علاقات الدول إلى أيام عمل لجنة التنسيق للرقابة على الصادرات، وهي منظمة أمريكية كانت تنشط خلال الحرب الباردة".

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية في وقت سابق عن قيود جديدة على أي تقنيات أمريكية تدعم المستخدمين النهائيين أو الاستخدامات النهائية المرتبطة بالاستخبارات العسكرية للصين وكوبا وروسيا وفنزويلا، و"الدول الداعمة للإرهاب".

المصدر: "نوفوستي"