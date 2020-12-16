روسيا تصر على أن تكون الاتفاقات الجديدة حول الأسلحة مع واشنطن ملزمة قانونيا

أعلن السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن روسيا تصر على أن تكون أي اتفاقات محتملة بينها وبين الولايات المتحدة حول الرقابة على الأسلحة ملزمة قانونيا.

وقال السفير خلال مؤتمر نظم عبر تقنية الفيديو من قبل جامعة جورجتاون الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن موسكو تدعو إلى الحديث عن "معاهدة ملزمة قانونيا"، وليس عن التزامات سياسية.

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وأضاف أن روسيا تقترح هذا الموقف بالذات آخذة بعين الاعتبار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وأكد أنه يجب أن تكون هناك قابلية للتنبؤ في مجال الرقابة على الأسلحة.

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى. ولا يزال مصير معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية مجهولا، حيث ينتهي سريانها في فبراير القادم، ولم تتفق موسكو وواشنطن بعد على تمديدها.

المصدر: تاس