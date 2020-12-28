موسكو تطرد دبلوماسيا بلغاريا ردا على خطوة مماثلة من قبل صوفيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن طرد مساعد الملحق العسكري في السفارة البلغارية لدى روسيا ميتكو بوريسوف، ردا على طرد دبلوماسي روسي من بلغاريا في وقت سابق من هذا الشهر.

واستدعت الخارجية الروسية السفير البلغاري في موسكو أتاناس كريستين اليوم الاثنين لتسليمه مذكرة احتجاج بشأن طرد الدبلوماسي الروسي.

وأبلغته بإعلان مساعد الملحق العسكري البلغاري شخصية غير مرغوب فيها ف روسيا، وإلزامه بمغادرة الأراضي الروسية خلال 72 ساعة.

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وكانت صوفيا قد طردت في 19 ديسمبر الجاري الملحق العسكري لدى السفارة الروسية في بلغاريا، متهمة إياه بالتجسس، وجمع معلومات سرية، بما فيها عن مشاركة العسكريين الأمريكيين في المناورات على أراضي البلاد منذ عام 2017.

وأكدت موسكو أن الجانب البلغاري لم يقدم أي أدلة تؤكد ممارسة الدبلوماسي أي نشاط لا يتطابق مع وضعه الدبلوماسي، مشيرة إلى أن من حقها أن ترد بالمثل على هذه الخطوة.

المصدر: "تاس"