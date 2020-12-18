روسيا: طرد بلغاريا لأحد دبلوماسيينا لا أساس له ونحتفظ بحق الرد

أكدت السفارة الروسية في العاصمة البلغارية صوفيا اليوم الجمعة، أن طرد بلغاريا لدبلوماسي روسي "لا أساس له"، وأن "موسكو تحتفظ بحق الرد".

وأعلنت وزارة الخارجية البلغارية، أنها "أمهلت دبلوماسيا روسيا 72 ساعة لمغادرة البلاد"، عقب مزاعم ممثلي الادعاء العام ضلوعه في "أعمال تجسس" بالبلاد منذ عام 2017.

وقال ممثلو الادعاء، في بيان منفصل، إن "الدبلوماسي الروسي سعى للحصول على معلومات عسكرية حساسة تشمل عدد القوات الأمريكية المنتشرة في بلغاريا، عضو حلف شمال الأطلسي أثناء تدريبات عسكرية".

المصدر: "رويترز"