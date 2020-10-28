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بوتين: لا سبب للحديث عن ثاني موجة تفشي فيروس كورونا في روسيا

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بوتين: لا سبب للحديث عن ثاني موجة تفشي فيروس كورونا في روسيا
Sputnik Aleksey Nikolskyi
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء اجتماع عبر الفيديو مع أعضاء الحكومة من مقره "نوفو - أوغاريوفو"
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا يرى سببا للحديث عن تعرض روسيا لموجة ثانية من تفشي فيروس كورونا، علما أن هناك مناطق لم تصل الموجة الأولى إليها بعد.

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وفي مستهل اجتماع عقده بوتين مع أعضاء الحكومة، عبر الفيديو، من مقره "نوفو - أوغاريوفو" بضواحي موسكو، أشار إلى أهمية متابعة تطور الجائحة والتعامل مع تطوراتها بشكل مهني.

كما طالب بوتين بتخصيص المبالغ المالية المطلوبة لشراء أدوية للمصابين بفيروس كورونا ووسائل الوقاية، والفحوص للفيروس.

وقال بوتين، مخاطبا حكام المقاطعات الروسية، إنه من المفضل تفادي إعادة تخصيص المستشفيات الموجودة لعلاج حالات الإصابة بكورونا، لكنه دعاهم إلى اتخاذ قرارات بهذا الشأن إذا استدعت الضرورة ذلك، بعد التشاور مع الأخصائيين.

المصدر: تاس

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