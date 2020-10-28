روسيا تسجل 16 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة وقفزة قياسية جديدة في الوفيات

لليوم الثاني على التوالي، سجلت السلطات الصحية الروسية تراجعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وزيادة غير مسبوقة في حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 16202 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 16550 إصابة أمس الثلاثاء و17347 إصابة الاثنين.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين 84 من أصل أقاليم البلاد الـ85 (باستثناء دائرة تشوكوتكا ذاتية الحكم الواقعة في أقصى شمال البلاد)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 25.4% من المرضى الجدد.

وسجلت السلطات الصحية خلال اليوم الأخير 346 وفاة جديدة جراء الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 320 وفاة في اليوم السابق.

وشهد بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة زيادة بواقع 1% خلال الساعات الـ24 الماضية وأصبح 1563976 إصابة مؤكدة منها 26935 حالة وفاة و365740 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعا بـ3495 حالة نشطة منذ أمس).

وتماثل 12361 مريضا للشفاء من الفيروس خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في روسيا 1171301 شخص.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 58.7 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (506 آلاف منها خلال اليوم الأخير)، ولا يزال أكثر من 357.6 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

هذا ومن المقرر أن تبدأ السلطات الصحية في روسيا عمليات التلقيح الشامل ضد فيروس كورونا أواخر الشهر القادم، في انتظار توفير الشركات المصنعة للقاح الكميات الكافية لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وسجلت روسيا حتى اليوم لقاحين مضادين لكورونا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل لقاح ثالث يخضع حاليا للاختبارات السريرية قريبا.

المصدر: RT