الإصابات اليومية بكورونا في موسكو تتجاوز 2000

سجلت العاصمة الروسية موسكو اليوم الأحد 2016 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية منذ شهور، ضمن 7867 إصابة جديدة على نطاق البلاد، لتبلغ الحصيلة مليونا و151438 حالة.

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وحسب ما جاء في التحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن مجموع الوفيات بكوفيد-19 في البلاد ارتفع إلى 20324 بتسجيل 99 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي.

ومع تعافي 3068 شخصا خلال آخر 24 ساعة، وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 943215، لتبقى هناك 187896 حالة نشطة.

وفي موسكو زاد عدد الوفيات بواقع 18 حالة وبلغ 5164، بينما تماثل للشفاء 1126 مريضا، ليصبح مجموع المتعافين في المدينة 245132 من أصل 285776 مصابا تم تسجيلهم منذ بداية تفشي الوباء.

المصدر: RT