روسيا تسجل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا منذ 3 أشهر

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم السبت عن تسجيل 7523 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ارتفاعا عن 7212 في اليوم السابق، في أعلى زيادة يومية لحالات كورونا منذ 22 يونيو.

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أفاد بذلك مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، مشيرا إلى أن حصيلة الإصابات منذ بداية تفشي الوباء بلغت مليونا و143571 حالة.

وحسب بيانات المركز، فإن معدل الوفيات اليومية شهد قفزة إلى 169 حالة من 108 في اليوم السابق، ليصل إجمالي الوفيات إلى 20225.

وارتفع عدد المتعافين إلى 940150 بعد تماثل 6004 أشخاص للشفاء خلال اليوم الماضي، فيما تبقى هناك 183196 حالة نشطة.

وسجلت العاصمة موسكو 1792 إصابة جديدة مقابل 1560 أمس، فيما زاد عدد الوفيات بواقع 17 مقابل 14 أمس، لتصبح الحصيلة العامة 283760 إصابة و5146 وفاة.

وبتعافي 1123 مريضا خلال اليوم الماضي ارتفع مجموع حالات الشفاء في المدينة إلى 244006.

المصدر: RT