بوتين يعلق على وقف توريدات المكونات الأجنبية لقطاع الطيران المدني الروسي

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف الدول الأجنبية لتوريدات المكونات للطائرة المدنية الروسية "إم إس-21" بأنه "وقاحة" و"منافسة غير نزيهة".

وقال بوتين خلال اجتماع مع العاملين في قطاع الطاقة النووية الروسي، اليوم الأربعاء، إن "طائرة "إم إس-21" لا تمت بصلة بالصناعات العسكرية".

وتابع قائلا، إن "شركاءنا أوقفوا توريدات المكونات لأجنحتها لاعتبارات المنافسة غير النزيهة"، مضيفا أن "هذه وقاحة تحدث في السوق العالمية مع انتهاك كافة المبادئ والقواعد المعترف بها من قبل الجميع".

وأعرب بوتين عن قناعته بأن المنتجين الروس سيتمكنون من صناعة كافة المنتجات الضرورية في وقت لاحق، مشيرا إلى أن الدول الأجنبية "تعرف أننا سنقوم بصناعتها على كل حال... ولكنها تسعى لاحتلال تلك الأسواق في هذا الوقت".

يذكر أن طائرة الركاب "إم إس-21" الروسية الصنع قامت بأول تحليق لها في عام 2017. ومن المقرر بدء استخدامها على نطاق واسع في عام 2021.

المصدر: نوفوستي