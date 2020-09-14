بوتين: بيلاروس أقرب حلفائنا وعلى شعبها ترتيب بيته بنفسه دون نصائح من الخارج

قال الرئيس الروسي إن موسكو تعتبر بيلاروس أقرب حليف لها، وأكد التزام روسيا بكافة الاتفاقيات المبرمة معها، مشيرا إلى أن شعب بيلاروس يجب أن يرتب بيته بنفسه بعيدا عن النصائح الخارجية.

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وقال بوتين في إشارة إلى الاحتجاجات التي تشهدها بيلاروس بعد الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس: "نقف مع ضرورة أن يرتب مواطنو بيلاروس أوضاع بلادهم بأنفسهم ويتوصلوا إلى حل مشترك عبر جهود هادئة، دون نصائح وضغط من الخارج".

ووصف بوتين الاقتراح الذي تقدم به لوكاشينكو بشأن إدخال تعديلات في الدستور البيلاروسي بأنه منطقي وذو جدوى وجاء في الوقت المناسب.

وأكد بوتين أن روسيا تبقى ملتزمة بجميع الاتفاقيات مع بيلاروس، بما فيها تلك المتعلقة بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، مضيفا أن التعاون الدفاعي بين البلدين سيستمر.

وفي هذه السياق أشار بويتن إلى التدريبات العسكرية المشتركة لقوات البلدين التي تبدأ اليوم، مضيفا أنها كانت مخططة ومعلنا عنها منذ العام الماضي، وأكد أنه بعد انتهائها ستعود الوحدات الروسية إلى مواقع تمركزها الدائمة داخل روسيا.

وأكد الرئيس الروسي أن كل الفعاليات العسكرية المخطط لها في الفترة المقبلة في أراضي روسيا وبيلاروس ستجري حسب الجدول المقرر.

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وذكر بوتين خلال الاجتماع مع لوكاشينكو أن بيلاروس ستكون أول دولة تتلقى لقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد كوفيد-19.

من جانبه، عبر لوكاشينو عن شكره للرئيس الروسي للدعم الذي قدمه له بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وقال إن على بيلاروس أن تكون أقرب من الأخ الكبير روسيا.

وهذه هي الزيارة الخارجية الأولى التي يقوم بها لوكاشينكو بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس التي رفضت المعارضة الاعتراف بنتائجها ونظمت مظاهرات حاشدة مطالبة بتنحي لوكاشينكو وإجراء اقتراع جديد.

المصدر: وكالات