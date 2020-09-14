لوكاشينكو: على بيلاروس أن تكون أقرب من الأخ الكبير روسيا

اعتبر الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن على بلاده أن تكون أقرب من روسيا التي وصفها بـ"الأخ الكبير"، معربا عن شكره للرئيس للروسي، فلاديمير بوتين، على دعمه لبيلاروس.

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وقال لوكاشينكو، خلال محادثات مع بوتين في مدينة سوتشي الروسية، اليوم الاثنين، إنه "يجب على بيلاروس أن تكون أقرب من الأخ الكبير والتعاون معه في إطار كل القضايا".

وشدد لوكاشينكو على أن الأحداث الأخيرة في بيلاروس مثلت امتحانا بالغ الجدية لكن موسكو ومينسك تجاوزتاه.

واعتبر الرئيس البيلاروسي أن بلاده وروسيا يجب عليهما وضع خطط للتدريبات العسكرية المشتركة لسنوات مقبلة عدة.

وأعرب لوكاشينكو عن شكره لبوتين وكل المواطنين الروس الذين أيدوا بيلاروس في مرحلة ما بعد الانتخابات على "نزاهتهم"، وكذلك على توريد دفعات من اللقاح الذي صممته روسيا ضد فيروس كورونا المستجد إلى بلاده.

وتشهد بيلاروس احتجاجات واسعة، يرافقها عنف بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على خلفية إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية يوم 9 أغسطس والتي أفرزت لوكاشينكو، الحاكم في البلاد منذ العام 1994، بحصوله على 80% من أصوات الناخبين، بينما حصدت المعارضة، سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي كانت تعتبر منافسه الأساسي في ظل اعتقال السلطات بعض المرشحين الآخرين، حوالي 10% من الأصوات.

المصدر: وكالات