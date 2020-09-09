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طائرة تقل 15 طفلا روسيا تعود إلى الوطن من سوريا

أخبار روسيا

طائرة تقل 15 طفلا روسيا تعود إلى الوطن من سوريا
Sputnik RUSSIAN DEFENSE MINISTRY
صورة من الأرشيف
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وصلت طائرة إلى مطار "تشكالوفسكي" بضواحي موسكو، وعلى متنها 15 طفلا روسيا تم نقلهم إلى الوطن من سوريا.

وأكد المكتب الصحفي لمفوضة الرئيس الروسي لحقوق الأطفال آنا كوزنيتسوفا وصول الطائرة يوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن إجلاء 15 طفلا روسيا من مخيمي الهول وروج في سوريا.

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يذكر أن روسيا تواصل الجهود لإعادة الأطفال الذين توجه آباؤهم أو أمهاتهم إلى سوريا والعراق للانضمام إلى صفوف التشكيلات المسلحة، بما فيها تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكانت آخر رحلة من هذا القبيل قد نفذت في 18 أغسطس الماضي، حيث تم نقل 26 طفلا روسيا من سوريا.

المصدر: تاس

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