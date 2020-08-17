عودة 26 طفلا روسيا من سوريا

وصلت إلى روسيا طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية على متنها 26 طفلا من سوريا، وذلك لأول مرة منذ فرض القيود على الطيران بسبب فيروس كورونا.

وأكد المكتب الصحفي للمفوضة الروسية لحقوق الطفل آنا كوزنيتسوفا، "إعادة 26 طفلا روسيا من سوريا، كانوا في دور الأيتام بدمشق، إلى الوطن".

وأشار بيان المكتب إلى أن الأطفال سيتم نقلهم إلى مركز خاص للعزل الصحي قبل تسليمهم لأقربائهم.

يذكر أنه قد تمت في وقت سابق إعادة 157 طفلا روسيا، منهم 122 من العراق و35 من سوريا، وهم ممن توجه آباؤهم أو أمهاتهم إلى مناطق النزاع في البلدين المذكورين للانضمام إلى صفوف الجماعات المسلحة، بما فيها تنظيم "داعش" الإرهابي.

المصدر: نوفوستي