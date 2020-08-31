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الدفاع الروسية تنفي زعم الناتو انتهاك مقاتلة روسية أجواء الدنمارك

أخبار روسيا

الدفاع الروسية تنفي زعم الناتو انتهاك مقاتلة روسية أجواء الدنمارك
Sputnik SERGEI PIVOVAROV
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نفت وزارة الدفاع الروسية مزاعم حلف الناتو حول انتهاك مقاتلة روسية "سو-27" أجواء الدنمارك.

وأوضحت وزارة الدفاع أن مقاتلة "سو-27" أقلعت يوم 28 أغسطس لتحديد هوية طائرة أجنبية اقتربت من حدود روسيا فوق بحر البلطيق، ومنع انتهاك الحدود الروسية.

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وأشارت إلى أن الطائرة الروسية اعترضت قاذفة "B-52H" للقوات الجوية الأمريكية.

وأكدت أن تحليق المقاتلة الروسية كان فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق وبالتوافق التام مع قواعد الملاحة الجوية الدولية، دون أي انتهاك لأجواء الدول الأخرى.

المصدر: نوفوستي

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