أسطول البلطيق الروسي يعترض 4 طائرات تجسس أجنبية

اعترضت مقاتلة "سو-27" تابعة لأسطول البلطيق الروسي اليوم الاثنين، 4 طائرات تجسس أجنبية اقتربت من أجواء روسيا فوق بحر البلطيق.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن طاقم المقاتلة حدد أن الطائرات هي طائرة استطاع أمريكية RC-135، وطائرة استطلاع سويدية "غولفستريم"، وطائرة استطلاع دنماركية "تشالنجر"، إضافة إلى طائرة دورية ألمانية من نوع "أوريون Р-3С".

وعادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها بعد أن أبعدت الطائرات الأجنبية ومنعت اقترابها من أجواء روسيا.

المصدر: نوفوستي