إصابات جديدة بكورونا في مناطق بشمال شرقي سوريا

أعلنت "الإدارة الذاتية" لشمال شرقي سوريا تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال شرقي سوريا.



وأوضحت أن الحالات الأربع هي حالتان في تل رفعت وحالة في كفر نايا والحالة الرابعة في ناحية أحرص بريف حلب، مشيرة إلى أن الحالات تعود لـ 3 نساء ورجل، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس هناك إلى 54 حالة.

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وأعلنت الإدارة أمس الأربعاء تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها، مع تسجيل حالة وفاة لرجل في العقد السادس من العمر بحلب.

المصدر: وكالات