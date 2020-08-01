 
مباشر

سوريا.. "قسد" تفرض حظرا كاملا للتجول في الرقة

أخبار العالم العربي

سوريا..
Reuters
"قوات سورية الديمقراطية"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ofrw

فرضت "قوات سوريا الديمقراطية" اليوم السبت، حظرا كاملا للتجول في جميع مناطق الرقة لمدة 14 يوما بحجة منع انتشار فيروس كورونا، حسب ما أفادت صحيفة "الوطن" السورية.

إقرأ المزيد
الوطن:
الوطن: "قسد" تفرض حظرا للتجوال والتنقل في الحسكة حتى إشعار آخر

وأفادت "الوطن" بأن "قسد" أغلقت جميع مداخل ومخارج مدينة الرقة، باستثناء الحالات الإسعافية والحركة التجارية.

وأضافت الصحيفة أنه تم منع التجمعات بكل أنواعها وأشكالها وذلك بحجة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق أعلنت "الإدارة الذاتية" الكردية عن اكتشاف 3 حالات مصابة بكورونا في الرقة، إضافة إلى 3 حالات في دير الزور و11 حالة جديدة في الحسكة، ليبلغ عدد الإصابات المكتشفة في مناطق سيطرتها حتى الآن 25 إصابة.

المصدر: صحيفة "الوطن"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا