الوطن: "قسد" تفرض حظرا للتجوال والتنقل في الحسكة حتى إشعار آخر

ذكرت صحيفة "الوطن" أن "قوات سوريا الديمقراطية"، فرضت اليوم الخميس حظرا للتجوال والتنقل بين المدن والنواحي في محافظة الحسكة حتى إشعار آخر.

وأضافت الصحيفة، أن قوات "قسد" فرضت حظرا كاملا خلال عطلة عيد الأضحى، تستثنى منه فقط الحالات الطارئة وذلك بحجة انتشار فيروس كورونا.

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ومنعت التجمعات بكل أشكالها (أفراح- عزاء– الحدائق العامة- المنتزهات- دور العبادة- المسابح- صالات الرياضة- المطاعم- المقاهي) وعلّقت الدوام فيما يسمى "جامعة روج آفا- مراكز التدريب- الحضانات والروضات" التابعة لها إلى حين صدور قرار معاكس.

كما منعت كل الزيارات إلى السجون التابعة لها وإيقاف باصات النقل داخل المدن.

المصدر: الوطن