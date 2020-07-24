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فرض إجراءات جديدة شمال شرقي سوريا بسبب تفشي كورونا

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فرض إجراءات جديدة شمال شرقي سوريا بسبب تفشي كورونا
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أعلنت الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا عددا من الإجراءات الاحترازية، على خلفية تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال شرقي سوريا.

وجاء في بيان مجلس الإدارة أنه تم إغلاق كافة المعابر الحدودية للمنطقة اعتبار من صباح اليوم الجمعة.

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ولفت البيان إلى أنه سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما أي شخص يدخل مناطق الإدارة الذاتية اعتبارا اليوم الجمعة.

وشدد البيان على منع الاحتفالات والأعراس وخيم العزاء، وإقامة الصلوات الجماعية في دور العبادة، واقتصار عمل المطاعم على تلبية الطلبيات الخارجية فقط.

كما نوه البيان بضرورة التقيد بإجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي.

ويتم تطبيق هذا القرار لمدة 15 يوما بدءا من اليوم.

فرض إجراءات جديدة شمال شرقي سوريا بسبب تفشي كورونا

وكانت السلطات الصحية لشمال شرقي سوريا قد ذكرت أمس الخميس عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

المصدر: RT

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