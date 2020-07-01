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لجنة الانتخابات الروسية: نسبة دعم التعديلات الدستورية 77.77% بعد فرز 80% من الأصوات

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لجنة الانتخابات الروسية: نسبة دعم التعديلات الدستورية 77.77% بعد فرز 80% من الأصوات
Sputnik
أعضاء في لجنة الانتخابات المركزية الروسية يفرزون الأصوات في استفتاء على التعديلات الدستورية
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أظهرت نتائج فرز 80% من أصوات المشاركين في التصويت الشعبي في روسيا على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين، أن نسبة تأييدها بلغت 77.77%.

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وتشير النتائج الأولية المقدمة من لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، إلى أن قرابة 21.42% من المواطنين المشاركين في التصويت رفضوا هذه التعديلات.

وحسب آخر المعطيات بلغت نسبة الإقبال العام قرابة 65%.

وقد انطلق الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 25 يونيو الماضي في عموم روسيا واستمر حتى اليوم الأربعاء الأول من يوليو الذي يعد يوما أساسيا للتصويت.

وشرعت لجنة الانتخابات في فرز الأصوات عند الساعة الثامنة من مساء اليوم لتشمل العملية كل الأصوات المقدمة خلال أيام التصويت السبعة. 

ومن المقرر أن تدخل التعديلات الدستورية حيز التنفيذ في يوم إعلان نتائج التصويت الرسمية، في حال لقيت دعم أكثر من 50% من المشاركين.

المصدر: وكالات

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