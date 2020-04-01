بماذا نصحت هيئة حماية المستهلك الروسية المواطنين في زمن تغول كورونا؟!

نصحت هيئة حماية المستهلك الروسية المواطنين بمشاهدة ومتابعة أقل للأنباء المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، خصوصا إذا كانت هذه المعلومات تؤثر سلبا على حالتهم النفسية.

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وقالت الهيئة في تعميم أصدرته الليلة الماضية على موقعها الإلكتروني: "لا تدخنوا أو تشربوا الكحول أو المؤثرات العقلية الأخرى لقمع مشاعركم العاطفية، خصوصا إذا كانت قوية وفي حالة هياج، بل اطلبوا المساعدة الطبية أو النفسية. وقوموا بإعداد خطط مسبقة إلى أين وكيف ستتوجهون في هذه الحالة ... إذا كنتم أنتم أو أفراد عائلتكم قلقين من فيروس كورونا المستجد".

وأضافت في تعميمها "إذا ساوركم القلق من التقارير التي توردها وسائل الإعلام حول هذا الفيروس وضحاياه، فحاولوا قضاء وقت أقل في مشاهدتها أو الاستماع إليها".

وينصح خبراء هيئة حماية المستهلك الروسية أولئك الذين يبقون في المنزل ألا ينسوا اعتماد نمط حياة صحي، يقوم على التغذية السليمة والنوم الهانئ وممارسة الرياضة والتواصل مع أحبائهم في المنزل أو عبر الهاتف أو الإنترنت وكذلك مع الأقارب والأصدقاء.

كما تنصح الهيئة أيضا المواطنين بالتعرف على المعلومات التي تساعدهم في اتخاذ احتياطات معقولة. واستخدام مصادر المعلومات المختصة فقط: على سبيل المثال، موقع منظمة الصحة العالمية أو هيئة الصحة العامة المحلية.

وختمت الهيئة تعميمها بالقول: "لقد انتهك وباء COVID-19 طريقة وأسلوب الحياة المعتادة، لكنه فتح إمكانيات جديدة. لذا، يمكنكم الآن التحدث أكثر مع بعضكم البعض عن طريق الهاتف والفيديو، وإظهار المزيد من المشاعرالحميمية ومشاعر التعاطف والرعاية لأحبائكم، مع إدراك أن كل شخص لديه احتياجاته النفسية الفريدة والخاصة".

وفرضت السلطات الروسية المختصة حجرا ذاتيا على المواطنين في عدد من الأقاليم، لا سيما في العاصمة موسكو وضواحيها، حيث يعيش نحو 20 مليون شخص، ألزمتهم بموجبه بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة وفي حالات معينة، ومنحت كافة المواطنين إجازة عمل مدفوعة الأجر حتى نهاية هذا الأسبوع.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد جائحة ووباء عالميا.

المصدر: "نوفوستي"